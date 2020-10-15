信不信由你！美國細價股飆了 往績預示90%機會「牛」多一年

外國傳媒報道，目前美國細價股也加入升市行列，有分析師以史為鑑，表示當小型股指數「羅素2000指數」(Russell 2000)在10天之間大漲10%以上，顯示未來一年美股有90%機會提供不錯的回報。

數據顯示，雖然細價股在今年較早前嚴重跑輸大市，但自9月底以來，科技股遭拋售、拉低大市後，羅素2000指數已上漲近13%，升幅較美股代表標指高出4個百分點。小型股基準「羅素2000指數」目前已接近今年1月創下的今年以來最高水平1,705.2點，僅比2018年的紀錄高位低100多點。

分析認為，小型股的升勢對經濟來說是相當好的信號，這表明投資者對整體經濟充滿信心，不再重押少數成功企業。過去40年來，羅素2000指數在10天之間飆升至少10%只出現過20次。從歷史來看，一旦小型股出現此升勢，未來一年回報有90%機會為「正數」，升幅中位數更介乎14至16%，意味絕非微升。

近年測市準確的「大好友」Canaccord Genuity分析師Tony Dwyer也說，有迹象顯示整體市況好轉，紐約證交所的上漲公司家數相對於下跌公司，比重創歷史新高；標普500成分股中，穩居10天線(反映短期走勢)和200天線(反映長期走勢)以上的公司也變多。

Dwyer稱，不斷擴大的升勢強化核心基本因素好轉的觀點，儘管美股在年底的走勢會持續波動，但他認為，過剩的流動性和全球經濟同步復甦將在中期帶來支持。

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