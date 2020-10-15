【全球救市】高盛與摩通料澳洲推新QE　買債達千億澳元

澳洲央行預計至少未來3年都不會加息，話音未落，大行高盛與摩根大通都預計，該行可能開啟新一輪量化寬鬆(QE)，購買至多1,000億澳元債券，以重振該國受疫情重創的經濟。

澳洲央行行長洛威周四(15日)表示，澳洲的10年期國債孳息率偏高，央行正研究打壓10年期澳債孳息率是否會帶來好處。

摩根大通隨後表示，這意味澳洲央行可能推出新的「基於數量」的寬鬆計劃。高盛則認為，澳洲聯儲在11月3日的會議上推出新寬鬆措施的機率高達80%。

摩根大通宏觀與固定收益策略主管Thomas Kennedy在一份報告中寫道，洛威的講話沒有強調短期利率，其重點顯然是量化寬鬆政策以及長期債券孳息率的降低會對經濟復甦產生多大影響。

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