鰂魚涌柏架山道公務員合作社周五強拍

於早前獲土地審裁處批准強制拍賣的鰂魚涌柏架山道2，4，6及8號公務員合作社物業，將於明日(16日)公開拍賣，拍賣底價為4.52億港元。第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國表示，該物業原為公務員合作社物業，受地契的買賣限制條款所規範，但明天的拍賣已得到地政總署的許可，為第一個公務員合作社物業進行強拍，對日後合作社重建有啟示作用。

該物業地盤面積約12,730方呎，座落於柏架山道之西面與鰂魚涌街交界。物業現狀為兩幢於1973年落成的六層高住宅樓宇，附設有一條公共樓梯將兩幢樓宇相連。而每幢大廈各自另設有一條公共樓梯。該項目規劃用途為住宅(甲類)。

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