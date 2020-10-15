鰂魚涌柏架山道公務員合作社周五強拍
2020年10月15日 18:34
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於早前獲土地審裁處批准強制拍賣的鰂魚涌柏架山道2，4，6及8號公務員合作社物業，將於明日(16日)公開拍賣，拍賣底價為4.52億港元。第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國表示，該物業原為公務員合作社物業，受地契的買賣限制條款所規範，但明天的拍賣已得到地政總署的許可，為第一個公務員合作社物業進行強拍，對日後合作社重建有啟示作用。
該物業地盤面積約12,730方呎，座落於柏架山道之西面與鰂魚涌街交界。物業現狀為兩幢於1973年落成的六層高住宅樓宇，附設有一條公共樓梯將兩幢樓宇相連。而每幢大廈各自另設有一條公共樓梯。該項目規劃用途為住宅(甲類)。
據了解，是次由雅居樂集團(03383)提出強制拍賣申請，該集團持有該物業約九成權益，餘下兩個單位未完成收購，其中一伙業主已撤回反對，另一伙業主則要求8,000萬元補償，以及將來重建後面積逾5,300方呎的單位。申請人已提出3個補償方案，最高價逾2,600萬元，土審處認為申請人已盡力集合業權，故同意地盤進行強拍。
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