證監會譴責AV Concept主席違反《收購守則》

證監會指，蘇氏在2016年貸款予一名借款人，其後該名借款人於2017年6月8日向蘇煜均轉移2,500萬股AV Concept股份，藉以償還貸款，導玫蘇煜均持股量由2.38%增至5.61%，與一致行動的人持股量則由35.61%增至38.84%。直至2018年4月27日為止，收購行動跨越2%自由增購率限制，惟並無按例向其餘股東提出全面收購，違反相關責任。

蘇煜均向證監會執行人員表示，他並未留意到在《收購守則》下由其代名人持有的股份會被計作為他本身的權益，同時承認違反了《收購守則》，並同意接受現時對他採取的紀律行動。

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