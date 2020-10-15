證監會譴責AV Concept主席違反《收購守則》
2020年10月15日 18:41
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香港證監會公開譴責AV Concept(00595)主席、執行董事兼行政總裁蘇煜均，並對其施加為期24個月的冷淡對待令，因其違反《收購守則》下的強制全面要約責任。
證監會指，蘇氏在2016年貸款予一名借款人，其後該名借款人於2017年6月8日向蘇煜均轉移2,500萬股AV Concept股份，藉以償還貸款，導玫蘇煜均持股量由2.38%增至5.61%，與一致行動的人持股量則由35.61%增至38.84%。直至2018年4月27日為止，收購行動跨越2%自由增購率限制，惟並無按例向其餘股東提出全面收購，違反相關責任。
蘇煜均向證監會執行人員表示，他並未留意到在《收購守則》下由其代名人持有的股份會被計作為他本身的權益，同時承認違反了《收購守則》，並同意接受現時對他採取的紀律行動。
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