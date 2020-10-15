中國國航9月旅客周轉量按年下降38%

其中，國內客運運力投入按年上升5.6%，按月上升4.6%，旅客周轉量按年上升0.1%，按月上升9.2%；國際客運運力投入按月下降0.3%，旅客周轉量按月下降13.4%；地區運力投入按月上升100.0%，旅客周轉量按月上​​升175.5%。平均客座率為75.7%，按月上升2.8個百分點。其中，國內航線按月上升3.2個百分點，國際航線按月下降6.7個百分點，地區航線按月上升4.5個百分點。

貨運方面，貨運運力投入(按可用貨運噸公里計)按年下降0.2%，按月上升13.9%。貨郵周轉量（按收入貨運噸公里計）按年下降10.9%，按月上升18.8%。貨運載運率為39.8%，按年下降4.8個百分點，按月上升1.7百分點。

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