【旅業蕭條】全日空獲日本5銀行貸294億元救急

外國傳媒報道，疫情衝擊航空業，日本航空界龍頭全日空(ANA)繼日前大減員工年薪3成後，母公司全日空控股擬向日本5大銀行貸款共4,000億日圓(約294億港元)，以強化財務。

報道指出，三井住友銀行等4家民間大型銀行及日本政策金融機關的日本政策投資銀行(政投銀)預計，將貸款給全日空控股共4,000億日圓。這4,000億日圓的貸款中，將由三井住友銀行與政投銀各出1,300億日圓、瑞穗銀行涉600億日圓、三菱UFJ銀行涉500億日圓，以及三井住友信託涉300億日圓，預計將在這個月內簽約。

全日空因乘客大減，今年第2季淨虧損高達1,088億日圓(約79億港元)，創新高。

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