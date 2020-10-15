曠逸斥3500萬人幣 投資江西食品及飲料企業
2020年10月15日 19:17
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曠逸國際(01683)公布，於中國江西省將成立江西合資企業，主要從事食品及飲料產品之製造及銷售(酒、果汁、奶類產品及健康產品)以及其相關進口及出口，預期江西合資企業將從事傳統中國黃酒製造及銷售。
江西合資企業將由香港附屬公司實益擁有70%，並由中國合資夥伴擁有餘下30%。成立後，江西合資企業將成為曠逸國際擁有70%之附屬公司。
江西合資企業建議註冊資本為5,000萬元人民幣。香港附屬公司將以現金或其他認可方式出資3,500萬元人民幣。中國合資夥伴將以現金或其他認可方式出資1,500萬元人民幣。
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