曠逸斥3500萬人幣 投資江西食品及飲料企業

江西合資企業將由香港附屬公司實益擁有70%，並由中國合資夥伴擁有餘下30%。成立後，江西合資企業將成為曠逸國際擁有70%之附屬公司。

江西合資企業建議註冊資本為5,000萬元人民幣。香港附屬公司將以現金或其他認可方式出資3,500萬元人民幣。中國合資夥伴將以現金或其他認可方式出資1,500萬元人民幣。

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