終跟潮流！港府願資助　易付達料提升街市使用「非接觸式付款」

政府宣布「公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃」周四(15日)開始接受申請，電子錢包服務供應商易付達(亞洲)主席及行政總裁勞俊傑表示，自疫情以來，消費者及商戶的公眾衞生意識有所提高，集團收到的查詢有雙位數字增長，相信政府這次的計劃能夠鼓勵更多商戶使用非接觸式的付款方式。

他續指，目前市面上的電子支付終端機已經能夠做到聚合支付，可以支援各種熱門電子支付方式，包括支付寶、微信支付及信用卡等，更加方便快捷，而且可以即時轉帳，並且避免偽鈔等問題，周五(16日)起食環署會安排路演推廣非接觸式付款，希望能夠讓更多小商戶了解電子支付的好處，並爭取提升街市租戶的使用率。

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