中國能源建設首3季新簽合同額增14%

其中，按地域劃分：國內新簽合同額2,677.39億元，約佔新簽合同總額的65.34%，按年增長13.59%；國際新簽合同額折合1,419.95億元，約佔新簽合同總額的34.66%，按年增長16.16%。

其中，按業務劃分：電力工程業務新簽合同額2,276.24億元，約佔新簽合同總額的55.55%，按年增長4.45%；非電工程業務新簽合同額1,821.10億元，約佔新簽合同總額的44.45%，按年增長30.05%。

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