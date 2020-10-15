新股專輯：TRUE PARTNER暗盤偏軟　每手帳蝕40元

其於耀才暗盤交易市場曾升1.77倍，惟極速走樣，一度挫12.14%，收報1.38元，較招股價1.4元跌1.43%，每手帳蝕40元。

在輝立交易場則開市報1.8元，屬盤中高位，較招股價升28.57%，隨後向下，低見1.16元，「潛水」17.14%，最終收市報1.3元，跌7.14%，每手帳面虧損200元。

該公司超購12.15倍，一手中籤比率15%，申請15手才穩獲1手。

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