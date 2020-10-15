睿見教育擬於巴中經濟開發區建第2間高等教育院校

該項目總佔地面積約1,500畝(約100萬平方米)，由四川巴中經濟開發區管理委員會供地。建成投入使用後，可容納學生約1.8萬人，預計2022年9月開學，首期容量約6,000人。

巴中光正科技學院定位為培養新型工業、信息科技、生命健康、人工智能、現代農業等產業高級應用型技術人才的高等專科院校，並計劃與多所知名辦學機構和中國科學院部分院士進行教學資源合作。

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