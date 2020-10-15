澳門金管局與中證監加強證券領域合作

澳門的金管局公布，已與中國證監會簽訂合作備忘錄，並由澳門的經濟財政司司長李偉農見證交換。該合作備忘錄由雙方共同簽署，訂定雙方在監管協助、信息互換、人員交流培訓和技術援助等方面的合作框架，將有助加強雙方在證券領域的合作。

澳門的金管局指，鑑於澳門與内地金融市場關係日趨緊密，該合作備忘錄共同維護兩地金融市場的穩健運行。李偉農表示，感謝中證監對澳門發展債券市場的支持，冀進一步深化監管協作及落實人才培訓交流。

隨着合作備忘錄的簽署，將可確立兩地在證券範疇的跨境監管合作機制，有利於澳門現代金融業，特別是債券市場的穩步發展，也為日後有序推進澳門與內地金融市場的互聯互通奠下基礎。

中證監亦公布，周三(14日)早上中證監副主席方星海會見李偉農、澳門的金管局主席陳守信，就加强兩地監管合作與人員交流、債券市場合作等方面深入交換意見。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299