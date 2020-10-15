【全球攬炒】世界經濟前景更複雜　面臨新財政懸崖

外國傳媒報道，世界主要經濟體為應對新冠疫情引發的經濟下滑而耗費巨資，現在即將面臨的卻可能是一個更加複雜的政策選擇：何時及如何關上「閘門」。

國際貨幣基金組織(IMF)估計，各國政府今年已承諾支出大約12萬億美元。IMF雖然表示，現在撤出支持性措施為時過早，但也警告，創紀錄的債務水平最終會對決策者構成挑戰。

大型經濟體普遍仍然在大筆地支出，但財政赤字預計將從2021年開始收窄。金融市場也沒有對此有所顧慮，幾乎各地的借款成本都位於紀錄低點。不過，美國的一些共和黨人和德國一些主張穩健理財的人士，開始公開表達對債務的憂慮。

有所節制看起來是不可避免的。摩根大通表示，明年全球經濟可能受到財政因素的拖累，但隨着美國和歐洲開始偏向延長援助，影響可能沒有預期中這麼嚴重。

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