樓價UPDATES：杏花邨頂層複式戶賣1580萬

大型屋苑特色單位放盤罕有，吸引用家入市。柴灣杏花邨複式單位，就獲外區換樓客以1,580萬港元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨10座頂層複式戶，實用面積839方呎，外區換樓客見同類型複式放盤「可遇不可求」，終以1,580萬元購入自用，實用呎價約18,832元，原業主於2016年8月以約1,065萬元購入，轉售帳面獲利約515萬元，物業升值約48%。

●鰂魚涌居屋康山花園10月至今錄得2宗買賣，平均實用呎價14,730元，其中6座中層E室，實用面積431方呎，兩房間隔，未補價自由市場叫價570萬元，放盤一個月即以552萬元綠表價易手，實用呎價12,807元。

●北角海天峰1座中層B室，實用面積935方呎，套三房間隔，享全煙花海景，原叫價2,880萬元，累減80萬元或2.8%，以約2,800萬元沽售，實用面積呎價29,947元。

●北角天寶大廈B座低層E室，實用面積1,119方呎，套三房連工人房間隔，望少海景，獲區外換樓客以約2,160萬元承接，實用呎價19,303元，低市價約一成，原業主早於1999年6月以668萬元購入，持貨21年帳面獲利1,492萬元，單位期內升值2.2倍。

●西營盤尚嶺高層B室，實用面積389方呎，一房間隔，以950萬元易手，實用呎價24,422元，原業主於2015年6月以880萬元買入單位，持貨5年帳面獲利70萬元，單位升值8%。

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九龍區

●將軍澳居屋寶明苑B座高層15室，實用面積211方呎，開放式間隔，望山景，單位於10月初放盤，原開價400萬元，放盤僅兩星期，一口價減價34萬元或8.5%，獲區內首置買家於已補價自由市場以366萬元承接，實用面積呎價17,346元。

●觀塘林景閣1座中層G室，實用面積約534方呎，兩房間隔，望街景，由去年7月開始放盤，原叫價700萬元，經議價後減價110萬元或約15.7%，以590萬元沽出，實用呎價約11,049元，屋苑現時仍有1個單位放售，叫價920萬元。

●西南九龍匯璽II第5B座高層A室，一房間隔，望海景，實用面積約357方呎，以約19,000元放租約1個月後，吸引區內客洽詢，議價後減價2,200元或約11.6%，以16,800元租出，實用呎租約47.1元，新租客為單身客。

●長沙灣泓景臺10月暫錄約7宗租務成交，包括8座極高層A室，兩房間隔，實用面積約513方呎，以約19,000元放租5天後，減價約2,000元或約10.5%，以約17,000元租出，實用呎租約33.1元，新租客為一家三口，睇樓1次後即決定承租。

●荔枝角盈暉臺1座高層A室，望山景，兩房間隔，實用面積約452方呎，以770萬元放盤1日，即獲外區客接洽，議價後減價32萬元，以約738萬元成交，實用呎價約16,327元，新買家為首置客。

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新界區

●東涌映灣園10月暫錄10宗買賣，其中9座高層D室，實用面積648方呎，三房間隔，享山景，租客未遷出，無樓睇，叫價750萬元，議價後以738萬元成交，實用呎價11,389元，買家為家庭客。

●元朗采葉庭2日3宗買賣，包括7座中層B室，實用面積509方呎，兩房間隔，叫價688萬元，減價10萬元，以678萬元沽出，實用呎價13,320元，另一個16座高層F室，實用面積同屬509方呎，零議價以680萬元沽出，實用呎價13,360元。

●上水安國新村10月錄首宗交投，為單座數中層戶，實用面積389方呎，議價後以398萬元獲承接，實用呎價10,231元，新買家鍾情屋苑低密度居住環境，單位少有放盤，即入市單位自住。

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