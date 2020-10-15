科技股沽壓　道指早段挫332點

美國財長姆紐欽稱大選前難望達成財政紓困方案，加上歐洲疫情惡化以及科技股有沽壓，美股開市早段顯著下跌，道指挫332點，至28,181點；納指挫209點，至11,559點；標指挫39點，至3,449點。

科技股受壓，蘋果公司(Apple Inc.)股價早段挫1.2%，至119.69美元；Facebook(Fb)早段挫1.1%，至268.83美元；亞馬遜早段挫1.8%，至3,301.62美元。

摩根士丹利第三季純利按年增25%，至27.2億美元，經調整後每股盈利1.66美元，勝市場預期的1.59美元，收入增13%至116.6億美元，亦高於預期，期內交易業務強勁，其中定息收入業務收入大增35%至19.2億美元。大摩股價早段跌0.4%，至50.42美元。

聯合航空第三季虧損18億美元(約140億港元)，較第二季擴大約2億美元，按年更是盈轉虧，經調整後每股蝕8.16美元，遜於市場預期的每股蝕7.47美元；航班大減下，上季經營收入按年狠挫78%至25億美元。聯航股價早段跌3.8%，至34.25美元。

美鋁上季每股蝕1.17美元，虧損幅度大過市場預期的1.38美元，股價早段挫8.9%至11.84美元。

NatWest Markets策略員麥考密克表示，有關財政紓困方案的談判呈拉鋸，很多樂觀預期已變成悲觀預期，加上疫苗開發上未見突破，市場普遍對歐洲疫情發展悲觀。他續指，當前的市場表現亦反映投資者不願在大選前大手投資，儘管選情緊湊的風險減退，民主黨獲勝的機會上升，但2016年大選的經驗，令人對作出押注感到猶豫。

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