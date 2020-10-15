法荷擬提出歐盟規則　監督大型技術公司

法國和荷蘭計劃提出了更嚴格的歐盟規則，以監督大型技術公司例如Alphabet、Facebook和Amazon在歐洲的市場活動。

一份聯合文件中，兩國將發送給歐盟執行機構歐盟委員會，該文件建議歐盟當局應能夠控制這些大型技術公司的市場地位。

法國數碼化轉型國務卿Cédric O表示：「我們的共同抱負是設計一個足夠有效的框架，打破他們的束縛，以確保消費者的選擇自由。」

歐盟目前處於該領域監管的最前沿，已經加強了有關大科技公司競爭格局的談判。除了對一些最大的公司進行反壟斷調查外，委員會還在制定數據保護規則。

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