新股專輯：內房企金輝控股明招股 入場費4545元
2020年10月15日 21:56
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中國房地產商金輝控股(09993)周五起至下周三(16至21日)招股，每股招股價介乎3.5至4.5港元，每手1,000股，入場費4,545.35元，預期10月29日掛牌。農銀國際、中信里昂及海通國際為聯席保薦人。
是次發行6億股，90%為國際配售，10%為本港公開發售，集資最多27億港元，所得約60%將用於為項目建設撥資；約30%將用於償還公司項目開發的部分現有信託貸款；約10%用於一般業務營運及營運資金。
截至2020年7月底，該公司於中國31個主要城市，共有160個處於不同開發階段的物業開發項目，總土地儲備超過2,900萬平方米，其中的82.6%位於中國的一、二線城市。
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