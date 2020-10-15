新股專輯：內房企金輝控股明招股　入場費4545元

是次發行6億股，90%為國際配售，10%為本港公開發售，集資最多27億港元，所得約60%將用於為項目建設撥資；約30%將用於償還公司項目開發的部分現有信託貸款；約10%用於一般業務營運及營運資金。

截至2020年7月底，該公司於中國31個主要城市，共有160個處於不同開發階段的物業開發項目，總土地儲備超過2,900萬平方米，其中的82.6%位於中國的一、二線城市。

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