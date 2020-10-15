理財Campus：新股熱潮尋寶　先學基本功

新股市場火熱，更已開始變成幸運大抽獎，抽中的投資者隨時可在新股上市首日，每手勁賺逾萬元，較在二手市場炒股更易賺錢。隨着全城焦點新股螞蟻集團快將上市，以及多隻新股絡繹不絕排隊登場，大家不妨由淺入深學好相關投資基本功，為下一隻潛力新股做好準備。

●基礎篇：認購表格分兩種

為甚麼你的朋友可以在新股上市首日沽貨，但自己卻不可以？你就要先清楚何謂白表與黃表。

新股認購的表格分為白表和黃表，白表是以個人名義登記及申請股票，申請人要填妥白色表格及準備銀行本票或支票，在截止認購日前交到銀行收集箱。近年愈來愈多新股提供白表eIPO服務，投資者亦可在網上完成認購過程。由於投資者需將實物股票證書存入銀行或證券行後，才能進行買賣，所以不能趕及於新股掛牌首天賣出。

至於黃表則是透過代理人名義認購新股，包括銀行或證券行。申請人需先開立證券戶口，成功獲發的股票將由代理人直接過戶至申請人的股票戶口，故申請人可於上市當天直接沽出股份。

【入市前計清楚手續費】

不是每隻新股都可日賺逾萬元，有些新股僅可日賺數百元，所以認購前要考慮收費。首先，不論你選擇以黃表或白表申請，認購時的起始費用包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費，按申請手數繳足，若獲批低於認購手數，日後會退回。

而黃表申請人經銀行認購新股，一般要額外支付50至100元認購手續費，經部分券商及白表申請人則免收此部分費用。至於賣出股票時，不論分銷商也要額外支付經紀佣金(各間收費不一，券商的收費較低)，及成交金額0.1%的印花稅、0.0027%交易徵費、0.005%聯交所交易費。

若閣下想提高中籤機會，選擇以孖展認購新股，則除了上述費用外，也要支付約2至3%的借貸年利率，並計算六至八天的利息。輝立証券企業融資經理陳英傑提醒，借孖展前也應先考慮是否能成功賺回利息及其他成本。

【撞期登場 揀基本面佳】

了解過新股認購的基本功之後，是時候認識抽新股攻略。有時數隻新股「前後腳」撞期上市，在資金有限及不能及時「回籠」下，需要揀選個別有升值潛力的新股集中出擊。

陳英傑指出，現時市場焦點落在中概股回歸、物管股，及尚未有盈利或收入的生物科技股，投資者可多加留意。時富資產管理董事總經理姚浩然建議，優先揀選基本因素良好的新股認購，以期望可長升長有，例如預期快將上市的螞蟻集團是大熱之選，看好其微貸業務收入增長快速，以及將獲納入大型指數而基金需要追貨。

【保薦人質素關鍵】

陳英傑認為，保薦人的質素也是關鍵，雖然保薦人沒有責任穩定價格，但可先向大股東借貨，用作國際配售超額分配，一旦股價跌穿招股價，他們可以行使超額配售權，進行超額分配股份予投資者，有助穩定招股價，保薦人的表現具參考性，因此宜翻查其曾保薦的公司，在上市後的股價表現和往績。

●戰略篇：首選基投持股比重較高

他又表示，若果新股的基投強勁，招股反應便會熱烈，並帶動股份股價上升。

惟東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠則認為，若投資者計劃長持新股可以留意基礎投資者的名單，但若只是短炒一兩日，參考作用不大。

【追貨不妨參考暗盤價】

若然抽不中新股，應否考慮追入？於暗盤時段買貨，還是正式交易時段追入較為划算？

在新股上市前夕，個別證券行如輝立、耀才、富途提供新股暗盤交易平台，暗盤交易時間一般為新股正式上市日前一個交易日的下午4:15至下午6:30。陳英傑指，追貨投資者不妨以新股的暗盤價格與上市開市價作比較，若開市價低於暗盤收市價，投資者入市便應該較審慎。但若股價開市高於暗盤價，則可考慮短炒。

陳鳳珠表示，超額倍數高的新股，中籤率低，若未能抽中，可考慮首日掛牌時買入短炒，但切記小注，且不用急於暗盤時買入。

【勿盲目追捧 超購倍數多未必穩賺】

陳鳳珠指出，新股投資着重資金流。例如尚未有盈利或收入生物科技公司，投資者一窩蜂博短線，借勢搭順風車，不是看基本面。當然，就算是招股反應熱烈的新股，也不是每隻都可炒起，要小心部分可能雷聲大、雨點小。

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