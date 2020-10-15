【產經評論】特朗普行激將法　借意滅蟻圖攬炒

美國擬封殺螞蟻集團的消息，表面上出於國家安全考慮，實際卻是貫徹其推動中美經濟全面脫鈎戰略，眼見破世界紀錄的集資額、代表中港金融市場豐收年的上市大刁快要成事，又怎會輕易放生？如是者，投資者須有心理準備，即使白宮易主也是明年一月中旬的事，接下來約三個月，總統特朗普依然有十足時間玉石俱焚！中美「新冷戰」大局既成，大家須面對長期而充滿敵意的國際環境。

本來，螞蟻集團擬海外上市，美國紐約及納斯達克交易所都視之為「囊中物」。詎料中美關係惡化，美國不但針對中資概念股的會計問題，又限制部分退休金投資。在商言商，改道中港兩地上市以排除政治風險不難理解，可對美國而言，其無法享用之利，不會讓敵人得到。

事有「湊巧」，正當螞蟻集團準備十月底登陸中港股市之際，先是傳來美國擬封殺中國兩大電子支付平台，繼而傳來美國國務院建議特朗普政府將螞蟻集團列入貿易黑名單。所謂「空穴來風」，這些消息難免動搖投資者認購的信心，亦擔心即使成功上市，也會因美國制裁而令資金化為烏有。

美國堂堂全球「一哥」，公開針對一家在美業務規模微薄的海外企業似乎令人費解，但其實螞蟻集團的支付服務，不僅在內地擁有壟斷地位，透過海外無數華人使用，發展速度之快已引起美國警覺，尤其眼看中國視頻應用程式TikTok在美國快速滲透，至今難以「收拾」的教訓，出手更不會軟。何況螞蟻集團業務關乎美國人財務數據，以及推廣應用非美元的交易和支付系統，若讓其順利在中港上市成功籌集巨資，美企遇到的競爭會更大，長遠必威脅美國金融霸權。

若美國落實行動，難免會影響螞蟻集團上市估值和招股反應，參與的美資投行和本打算認購的美國機構投資者亦有可能打退堂鼓。若堅持上市，可研改承銷團和削減估值，但無可避免涉及更長時間，集資規模銳減也不利達成最初目的。

面對美國對中企不公，中國絕對有理由作出同等反制，可中國一直強調要更開放，若以制裁美國金融機構還擊，豈不自打嘴巴，更為美國的反華勢力添油加火？這正中了特朗普「激將法」的詭計，令目前內地進退維谷！始終國力相差，中美之爭，誠然不是對等。中國得以減少對全球貿易的依賴，重建供應鏈，強化內部需求和加強開放引資，方能確保可持續發展，惟變革期間，內外壓力沉重，苦日子難隨疫情而去！

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