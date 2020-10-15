火藥味濃！特朗普：終結依賴中國　打造美國製造業超級強權

外國傳媒報道，美國總統特朗普周三(14日)對紐約經濟俱樂部(Economic Club of New York)及其他經濟俱樂部發表視訊演說，表示將把美國打造為世界的「製造業超級強權」，不依賴中國。他再次警告，一旦下月輸掉總統選舉，中國將會「擁有」美國。

特朗普表示，未來他重心將擺在租稅獎勵把工作移回美國的企業，並懲罰那些把工作遷至海外的企業，「對企業把工作移回美國者，我們將把稅率保持在低位，且我們將對任何離開的企業加徵高關稅」。

特朗普說，「他們(企業)想要離開嗎？他們在開除所有人之後，想製造我們的產品、然後回銷？門也沒有！他們將會被加徵關稅。我們將使美國變成世界的製造業超級強權，完全結束對中國的依賴。」

他又說：「我已採取最嚴苛行動，對抗我們都知道的中國長期性貿易濫用行為...中國釋放病毒到世界上，只有特朗普政府將會對他們究責」、「如果我在沒多久、約20天後沒有當選，中國就會擁有美國」。

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