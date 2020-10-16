東方日報B1：憂美制裁港股冧逾五百　阿里捱沽

螞蟻集團於中港兩地上市的計劃未知會否因美國打壓而受阻。

恒指周四低開133點，已即跌穿五十天及一百天線，午後跌勢加劇，一度跌至24,102點，瀉564點。國企指數收報9,762點，跌158點或1.6%。港股成交額1,310.14億元，沽空金額175.64億元，沽空比率13.45%，港股通錄淨流入37.83億元。

螞蟻旗下數碼支付平台支付寶傳被中國證監會調查後，外電引述消息指，美國國務院正式向白宮提交建議，將螞蟻列入貿易黑名單，試圖阻止美國投資者參與螞蟻的首次公開發行(IPO)。實際上，共和黨參議員魯比奧已促請華府，阻止或延遲螞蟻在中港兩地上市計劃，更斥華爾街參與螞蟻上市工作屬可恥行為。

友信證券研究部總監陳偉聰評論，美國總統候選人拜登的黑材料流出，令大選增變數，特朗普的民意若後來居上，將不利中資科企。加上科技板塊已經歷一輪升浪，短線宜迴避，但中長線仍看好。他指，總統大選的民意走向仍為市場焦點，料恒指續徘徊在兩萬四關。

正榮金融業務部副總裁郭家耀指，權重股份上升動力有限，相信大市維持反覆上落局面，恒指暫時受制25,000點，下方支持則在24,000點。

港股美國預託證券(ADR)周四早段個別發展，滙控報29.74元，較香港收市價低0.16元；騰訊報553.2元，較港高1.2元。若按比例計，相當於恒指跌40點。阿里美股股價早段曾挫2.8%，低見292.61美元，折算成港元後等於續跌不足1%。

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