東方日報B1：憂美制裁港股冧逾五百 阿里捱沽
2020年10月16日 00:31
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螞蟻集團於中港兩地上市的計劃未知會否因美國打壓而受阻。
美國金融制裁風浪再起，港股無運行！市傳美國擬將阿里巴巴(09988)旗下的螞蟻集團列入貿易黑名單，加上美國國務院警告金融機構勿與受制裁的中港官員有業務往來，市場憂慮金融股及中資科企再被「開刀」，拖累恒生指數周四(15日)全日插508點或2.06%，收報24,158點。
恒指周四低開133點，已即跌穿五十天及一百天線，午後跌勢加劇，一度跌至24,102點，瀉564點。國企指數收報9,762點，跌158點或1.6%。港股成交額1,310.14億元，沽空金額175.64億元，沽空比率13.45%，港股通錄淨流入37.83億元。
螞蟻旗下數碼支付平台支付寶傳被中國證監會調查後，外電引述消息指，美國國務院正式向白宮提交建議，將螞蟻列入貿易黑名單，試圖阻止美國投資者參與螞蟻的首次公開發行(IPO)。實際上，共和黨參議員魯比奧已促請華府，阻止或延遲螞蟻在中港兩地上市計劃，更斥華爾街參與螞蟻上市工作屬可恥行為。
螞蟻回應指，不了解華府任何有關討論，重申業務主要在中國。公司上半年來自海外地區收入佔比不足5%，確令華府「懲罰」效果存疑。不過，報道又舉去年底被列入黑名單的曠視科技，其上市計劃最後亦無疾而終。螞蟻IPO進程屢生變數，令阿里股價周四插4.3%，報284.8元，成為表現最差藍籌。香港交易所(00388)受累收跌2.95%。
其他科技股亦遭殃，當中騰訊控股(00700)及小米集團(01810)股價分別跌3.75%及3.44%，與阿里合力拖低大市近二百點。美團點評(03690)同挫4.81%。恒生科技指數報7,541點，跌278點或3.57%。
與此同時，在制裁陰霾下的重磅金融股亦淪為拋售對象。負面消息纏身的滙豐控股(00005)股價再失守三十元關，收跌近2%至29.9元。友邦保險(01299)及恒生銀行(00011)各跌3.69%及1.64%。
友信證券研究部總監陳偉聰評論，美國總統候選人拜登的黑材料流出，令大選增變數，特朗普的民意若後來居上，將不利中資科企。加上科技板塊已經歷一輪升浪，短線宜迴避，但中長線仍看好。他指，總統大選的民意走向仍為市場焦點，料恒指續徘徊在兩萬四關。
正榮金融業務部副總裁郭家耀指，權重股份上升動力有限，相信大市維持反覆上落局面，恒指暫時受制25,000點，下方支持則在24,000點。
港股美國預託證券(ADR)周四早段個別發展，滙控報29.74元，較香港收市價低0.16元；騰訊報553.2元，較港高1.2元。若按比例計，相當於恒指跌40點。阿里美股股價早段曾挫2.8%，低見292.61美元，折算成港元後等於續跌不足1%。
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