歐洲股市收市受壓　羅氏藥廠挫逾3%

歐洲股市收市受壓，英國富時100指數收報5,832點，跌102點或1.73%；法國CAC指數收報4,837點，跌104點或2.11%；德國DAX指數收報12,703點，跌324點或2.49%。

英國首相約翰遜自行訂下10月15日與歐盟貿易談判最後限期屆滿之際，英國媒體報道，英國歐盟事務顧問David Frost告訴約翰遜，不要放棄與歐盟的貿易談判，因為未來兩周有可能就安全、漁業問題達成協議。最新消息指約翰遜周五(16日)前不會就繼續談判，還是放棄談判作最後決定，並將取決於歐盟峰會上領袖們的信號。

疫情方面，法國政府周三(14日)宣布進入公共衞生緊急狀態，因為該國的新冠肺炎住院病人數自6月25日以來首次超過9,100的門檻。

個股方面，羅氏藥廠第3季銷售升1%至147億瑞士法郎，低過市場預期，主要是新冠肺炎檢測及新藥帶來的收入難以抵銷其他處方藥的銷售下跌，惟公司確認其全年業績指引，股價跌收跌3.21%。

歐洲廉價航空Ryanair因應旅遊限制大削冬季運力3分之1，股價急挫4.27%。

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