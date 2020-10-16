疫情拖累！今年北美電影票房急挫76%

Cineworld集團已經暫停了全美旗下所有影院的營運。

外媒報道，新冠肺炎疫情重創北美電影票房，Comscore發表一項市場調查指，2020年迄今北美電影票房僅20億美元，按年大幅下滑76%。去年全美票房逼近115億美元。

Comscore資深媒體分析師Paul Dergarabedian說，今年電影票房已經無法用已知衡量票房的方法和基準來進行評估。

今年首兩個月，美國票房增長約5.4%，前景看似一片大好，但後來爆發了疫情，戲院無法投入業務。儘管電影院在今年夏季的尾聲重啟，並實施新的安全和健康規範，但觀眾仍不願進場，因為疫情仍持續升溫。

由於票房收入慘淡，片廠不是將原定於今年上片的大片延後上映，就是直接在串流上架，例如迪士尼將漫威《黑寡婦》的上映日期延至明年，而動畫工作室Pixar的《靈魂奇遇記(Soul)》，則直接上架串流服務Disney +。

由於等不到電影上映和觀眾回流，導致Regal影院母公司Cineworld集團暫停全美旗下所有影院的營運。其他大型影城業者目前雖仍在營業，但年底前的前景都相當黯淡。

全球最大影城業者AMC在周二(13日)表示，僅剩的現金資源，將在今年底前或明年初「幾乎消耗殆盡」。即便今年最受矚的「神力女超人1984」仍定於耶誕節檔期上映，但也有可能出現變數。

Dergarabedian表示：「從各層面來看，今年都是非常艱鉅且悲慘的一年，美國最愛的娛樂活動之一(指電影)受創尤其嚴重。」

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