美股收市：道指跌19點　連挫3日

投資者觀望財政紓困方案談判進展，美國股市周四(15日)反覆偏軟，3大指數均連跌3日。道指收報28,494點，跌19點或0.07%；標指收報3,483點，跌5點或0.15%；納指收報11,713點，跌54點或0.47%。

雖然美國財長姆紐欽稱大選前難望達成財政紓困方案，但民主黨籍眾議院議長佩洛西之後表示，不用等到明年1月就可以達成紓困方案的協議，指如果無法與白宮迅速達成協議，眾議院民主黨人將解決相關的問題。

對於市況，NatWest Markets策略員麥考密克表示，有關財政紓困方案的談判呈拉鋸，很多樂觀預期已變成悲觀預期，加上疫苗開發上未見突破，市場普遍對歐洲疫情發展悲觀。

他續指，當前的市場表現亦反映投資者不願在大選前大手投資，儘管選情緊湊的風險減退，民主黨獲勝的機會上升，但2016年大選的經驗，令人對作出押注感到猶豫。

Harvest Volatility Management交易和研究主管Mike Zigmont表示，樂觀情緒上周就像火箭一樣衝上雲霄，現在有所有回落，但刺激計劃作為一項大型宏觀事件已經被反映在股價中，現在只是細節何時公布。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數意外增加5.3萬人，至89.8萬人，市場原預期降至82.5萬人；截至前周止持續申領人數減少116.5萬人，至1,001.8萬人，少過預期的1,055萬人。

美企本周公布季績好壞參半，其中許多大型銀行的業績均低於預期，富國銀行周四收跌1.29%；高盛下挫1.25%；摩根大通先跌後回穩，收市升1.49%。

據報，法國和荷蘭呼籲收緊監管大型科技公司，包括可能將其分拆，Facebook收跌1.88%，蘋果公司及Google母公司Alphabet分別跌約0.4%和0.5%。

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