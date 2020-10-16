特朗普：若歐盟對美國40億美元商品加徵關稅　美國將加倍還擊

外媒報道，美國總統特朗普表示，如果歐盟落實對價值40億美元的美國產品加徵關稅，美國將「加大力度還擊」。

歐盟本月在世界貿易組織(WTO)有關美國給波音提供非法國家援助的裁決中贏得了可以對美國商品徵收關稅的許可。

特朗普說：「如果他們(歐盟)反擊，那麼我們將加倍還擊。我可以告訴你，他們不會想要做任何事情。」

熟悉歐盟想法的3名官員稱，歐盟已經制定了將要徵收關稅的產品清單，但可能將推出時間定在11月3日美國總統大選之後。歐盟針對的美國行業包括飛機、煤炭、農產品和海鮮。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299