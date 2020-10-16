IMF：疫情影響下　美國經濟增長恐遠遜於中國

外媒報道，根據國際貨幣基金組織(IMF)的數據，在新冠肺炎疫情影響下，美國經濟增長恐遠遜於中國。

IMF數據預計，中國對全球經濟成長的貢獻率將在2021年達到26.8%，2025年為27.7%。這將分別比美國在全球經濟增長中的佔比高出15個和17個百分點。

另外，明年，印度、德國和印尼將躋身排名前五的最大的經濟增長引擎。

根據本周最新發布的《世界經濟展望》，IMF目前預測今年全球國內生產總值(GDP)將萎縮4.4%，降幅小於6月時預期的4.9%，至於明年IMF估計全球經濟將增長5.2%。

IMF估計中國經濟明年將以8.2%的速度增長，比該機構4月時的預測下降了整整一個百分點，但考慮到中國佔全球經濟增長的4分之1以上，這個數字不可謂不強勁。IMF並預計明年美國經濟將反彈3.1%，按購買力平價計算，這將佔2021年全球增長的11.6%。

到2025年，相對於疫情爆發前的預測，累積經濟損失料擴大至28萬億美元。

IMF研究部負責人Gita Gopinath在報告中寫道，「儘管全球經濟恢復增長，但上升周期可能會是漫長、不平衡和不確定的。」

根據報告，在2021年反彈後，中期內全球經濟增長有望逐步放緩至3.5%左右。

除了中國今年GDP將超過2019年水平外，發達經濟體、新興市場和發展中經濟體今年GDP預計將低於2019年，甚至明年也可能如此。

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