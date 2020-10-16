樂聲電子850萬英鎊購倫敦租賃物業

該租賃物業名為Apartment 503, 25 Cork Street, London, W1S 3NB租賃物業，室內淨面積約為2,196平方呎(根據售樓詳情)，當前用作住宅用途，及Burlington

Gate 49號停車位，在HM Land Registry登記為絕對所有權，業權編號為NGL974981及NGL975626。

租賃事項的最初20年每年應付的地租為2,350英鎊(公寓2,250英鎊及停車場100英鎊)(從2017年開始)，其後將有待上調。根據租賃事項的條款，買方須向業主提供兩年租金及服務費的租金按金，即於完成日期(預期為2020年10月30日)時應付約68,421.28英鎊。

租賃事項就收購事項授出的餘下年期為約995年半。

公司認為，收購事項將使集團能夠利用優質資產擴大其物業組合，相信收購事項將鞏固及加強物業業務組合。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299