陽光油砂獲主席兌換7200萬元換股債　復牌飆24%

根據認購協議之條款，可換股債券初步換股價每股股份0.632元，可兌換最多約1.13億股新股，相當於公司擴大後股本約46.79%。孫已向公司作出不可撤銷的承諾，即在行使購股權時，不會觸發《收購守則》第26條規定的強制要約。交易完成後，認購人及其一致行動人士的持股將增至約1.52億股，約佔公司經擴大後股本62.64%，成公司控股股東。

公司指出，近期由於新冠肺炎帶來的經濟衝擊，導致石油需求和油價急劇下跌，公司的流動資金嚴重惡化。亦由於金融市場低迷，資金融資也受到了阻礙。3月21日，董事會決定暫時停產。停產進一步減少公司的營業收入和現金流量。因此，公司急需融資，以維持其日常運營費用，並履行其在6、7和8月到期的債務。截至6月底的3個月，經營現金流量淨流出200萬加元，2019年同期為淨流入70萬加元；公司營運資金虧拙為2.605億加元。

在執行兌換股債券交易前，公司管理層已經用盡一切可行的籌集資金方法，即發行高息債券、銀行貸款、股權融資，但由於公司財務狀況持續惡化和由於疫情的影響市場氣氛低迷而未能成功。經上述考慮，並經公平磋商和審慎考慮，為滿足緊急資金需求，公司與孫國平商議並得出了就公司按照認購協議中規定的條件向主席發行可換股債券的方案。

考慮到公司正面臨的不利市場環境和融資方案受到限制，公司接受認購方的擬議換股。亦因此，認購人申請清洗豁免。

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