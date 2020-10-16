百盛斥4.5億人幣組合營於嘉興市發展綜合商住項目

雙方擬收購位於上述區域之地塊的土地使用權，該等土地將用作商業及住宅用途，包括開發及建設商業及住宅綜合體；及商業及零售用途，包括開發及建設商業購物中心。

根據合資公司合作協議，訂約方初始將共出資15.5億元人民幣(下同)，其中上海盛蕤將以現金及股東借款的形式投入4.5億元，而鴻翔房地產將以現金及股東借款的形式投入11億元。

於成立合資公司後，上海盛蕤與鴻翔房地產將分別擁有合資公司約29.03及70.97%的股權。

公司認為，在嘉興市建設及營運購物中心將為公司提供更多業務發展及營運機會，而策略性地將其長期業務發展集中於二線城市、長三角區域周邊的城市以及中國其他經濟發達的城市，將有助提高公司的長期增長潛力。

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