天津銀行更改2021年度審計機構
2020年10月16日 07:49
東網電視更多新聞短片
天津銀行(01578)公布，德勤華永會計師事務所自2013年開始為該行提供年度審計服務，至2020年度審計結束將滿8年；德勤‧關黃陳方會計師行自2015年開始為該行提供國際審計服務，根據《財政部關於印發〈國有金融企業選聘會計師事務所管理辦法〉的通知》相關規定，該行已達到更換會計師事務所的服務年限，2021年度審閱及審計工作應按規定重新選聘會計師事務所。
天津銀行董事會審議通過了《關於聘請外部審計機構對天津銀行股份有限公司2021年度財務報表進行審閱及審計的議案》，同意聘請普華永道中天會計師事務所為該行2021年度國內審計機構，以及聘請羅兵咸永道會計師事務所為該行2021年度國際審計機構，任期至該行2021年度股東大會結束時為止。預期2021年度國內及國際財務報表的審計費用以及國際半年度財務報表的審閱費用約為4.98億元人民幣。
該行已就變更會計師事宜與德勤華永及德勤‧關黃陳方進行溝通，兩者未對變更會計師事宜提出異議。董事會亦確認，德勤華永仍為該行2020年度國內審計機構以；德勤‧關黃陳方仍為該行2020年度國際審計機構。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！