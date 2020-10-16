天津銀行更改2021年度審計機構

天津銀行董事會審議通過了《關於聘請外部審計機構對天津銀行股份有限公司2021年度財務報表進行審閱及審計的議案》，同意聘請普華永道中天會計師事務所為該行2021年度國內審計機構，以及聘請羅兵咸永道會計師事務所為該行2021年度國際審計機構，任期至該行2021年度股東大會結束時為止。預期2021年度國內及國際財務報表的審計費用以及國際半年度財務報表的審閱費用約為4.98億元人民幣。

該行已就變更會計師事宜與德勤華永及德勤‧關黃陳方進行溝通，兩者未對變更會計師事宜提出異議。董事會亦確認，德勤華永仍為該行2020年度國內審計機構以；德勤‧關黃陳方仍為該行2020年度國際審計機構。

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