【市前重點睇】美股連跌3日　金價升上1908美元

●美匯指數升至93.85，離岸人民幣(CNH)高見6.7136，港匯報7.7501，美元兌日圓處105.38，歐元跌至1.1708，英鎊低見1.2898。金價升至1,908美元。布油跌至43.16美元，紐油見40.97美元。道指期貨上升。

●美國總統特朗普表示，如果歐盟落實對價值40億美元的美國產品加徵關稅，美國將「加大力度還擊」。

●美國上周首次申領失業救濟人數意外增加5.3萬人，至89.8萬人，市場原預期降至82.5萬人。

●國際貨幣基金組織(IMF)的數據，在新冠肺炎疫情影響下，美國經濟增長恐遠遜於中國。

●美國10年期國債孳息率升0.67點子，報0.7322厘。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報24,106點，跌52點。

●即月恒生指數夜期收報24,166點，升87點，高水7點，成交18,278張。

●新冠肺炎疫情重創北美電影票房，Comscore發表一項市場調查指，2020年迄今北美電影票房僅20億美元，按年大幅下滑76%。

●紐約12月期金收報每安士1,908.9美元，升1.6美元或0.1%。

●紐約11月期油收報每桶40.96美元，跌8美仙或0.19%；布蘭特12月期油收報每桶43.16美元，跌0.16美元或0.37%。

●歐盟與英國未能在後者設定的10月15日最後期限前達成共識，英國首席談判代表反對歐盟提出的讓步要求，首相約翰遜周五(16日)將就下一步行動做出回應。

●澳門金管局與中證監加強證券領域合作。

●美國威脅制裁金融機構！金管局：正密切留意，提醒銀行小心評估。

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