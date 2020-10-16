【市前重點睇】美股連跌3日 金價升上1908美元
2020年10月16日 07:56
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●美匯指數升至93.85，離岸人民幣(CNH)高見6.7136，港匯報7.7501，美元兌日圓處105.38，歐元跌至1.1708，英鎊低見1.2898。金價升至1,908美元。布油跌至43.16美元，紐油見40.97美元。道指期貨上升。
●道指收報28,494點，跌19點或0.07%；標指收報3,483點，跌5點或0.15%；納指收報11,713點，跌54點或0.47%。三大指數均連跌3日。 https://bit.ly/356xKDk
●美大選可能出現3種爭議情境，股市或冧一成？ https://bit.ly/3lRgJUB
●美國總統特朗普表示，如果歐盟落實對價值40億美元的美國產品加徵關稅，美國將「加大力度還擊」。
●美國上周首次申領失業救濟人數意外增加5.3萬人，至89.8萬人，市場原預期降至82.5萬人。
●國際貨幣基金組織(IMF)的數據，在新冠肺炎疫情影響下，美國經濟增長恐遠遜於中國。
●疫情拖累！今年北美電影票房急挫76%。 https://bit.ly/2H3dqeb
●美國10年期國債孳息率升0.67點子，報0.7322厘。
●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報24,106點，跌52點。
●即月恒生指數夜期收報24,166點，升87點，高水7點，成交18,278張。
●新冠肺炎疫情重創北美電影票房，Comscore發表一項市場調查指，2020年迄今北美電影票房僅20億美元，按年大幅下滑76%。
●紐約12月期金收報每安士1,908.9美元，升1.6美元或0.1%。
●紐約11月期油收報每桶40.96美元，跌8美仙或0.19%；布蘭特12月期油收報每桶43.16美元，跌0.16美元或0.37%。
●英國富時100指數收報5,832點，跌102點或1.73%；法國CAC指數收報4,837點，跌104點或2.11%；德國DAX指數收報12,703點，跌324點或2.49%。 https://bit.ly/2FvKVoC
●歐盟與英國未能在後者設定的10月15日最後期限前達成共識，英國首席談判代表反對歐盟提出的讓步要求，首相約翰遜周五(16日)將就下一步行動做出回應。
●澳門金管局與中證監加強證券領域合作。
●美國威脅制裁金融機構！金管局：正密切留意，提醒銀行小心評估。
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