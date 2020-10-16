【股民熱話】港股面對三大難題　如何自保？

深圳祝賀改革開放40周年活動，本來利好中資股氣氛，並帶動整體港股向上，可周四(15日)升勢便無以為繼，恒指掉頭回落，皆因傳來美國特朗普政府擬對螞蟻集團下手，考慮將之納入貿易黑名單，這誠然又再打擊市場氣氛。

目前，港股正面對三大難題！首先，到底螞蟻集團年底前能順利實現中、港兩地上市，不無疑問！

月初諗住螞蟻集團中、港兩地上市單大刁定過抬油，雖料至今為止，似乎中、港兩地都未全面完成批准螞蟻集團上市所需步驟，且又時不時又出現變數，如關於與母公司的關係、承銷團是否存利益衝突、如今又傳來美國政府或當「程咬金」阻撓，總之負面消息接踵而至。雖然，螞蟻集團主要從事內地市場，美國制裁意義大於實際，但其海外市場發展觸礁，點講都唔係好消息，對上市進程和定價必然造成影響。

第二，呢兩、三個月大量資金流入香港等認購世紀新股，萬一螞蟻集團上市遇阻，呢啲資金何去何從？若然年關前後大量資金流走，港股會否出現較大沽壓？失去螞蟻上市定價對中資科技股估值的憧憬，板塊會否由階段性高位回落，展開中期調整？

第三，同日美國國務院警告，金融機構別與受制裁的中港官員有交往，變相在公布第二份制裁名單前最後通牒，加上南海局勢天天在變，要安渡眼前驚慄的半個月，是繼續懷着樂觀憧憬，抑或先沽為敬，增持現金作壁上觀，自是股民此刻需要考慮的迫切問題。

總括而言，筆者認為，有錢在手，唔憂冇入市機會；最擔心的是一旦美國狂人領袖翻枱攬炒，金融市場必起波瀾，故傾向先減持鎖定利潤，增持現金。畢竟本周出現的「深圳牌」好、將於月尾出現的「十四五規劃牌」也好，市場已經大程度消化了，實難完全抵銷外部風險。咁多不明朗因素，呢個時候繼續瞓身，似乎有欠值博，各位好自為之。

東網產經專欄作者 帥哥

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