【首期僅15萬】諾博環城匯位處曼谷商業核心區　輕軌雙線交匯

泰國地價近年不停攀升，物業升值潛力優厚，漸漸成為港人投資的熱門地方。由Amo Invest安能環球投資代理的諾博環城匯，由泰國五大發展商Noble與BTS曼谷鐵路集團合作打造，坐落曼谷核心商業區，將來享有MRT輕軌黃藍雙線交匯的地理優勢，物業價格親民及性價比高，一房單位售價僅約60萬港元起，首期15萬港元即做業主。 營業資訊

Lat Phrao區規劃完善

諾博環城匯最大優勢是坐落鐵路交匯點，猶如香港九龍站及奧運站上蓋一樣，其中距離MRT輕軌黃色線Ratchada站僅約50米，步行1分鐘即可到達，該鐵路線全長30.4公里，設有23個站，預計於二○二二年通車，貫穿曼谷北區及東南區，並與機場線Airport Rail Link交匯，可直達素萬那普機場。同時，由樓盤步行至MRT輕軌藍色線Lat Phrao站亦只需約2分鐘，雙線交匯下住客可輕鬆暢遊曼谷。

此外，該項目坐落於Lat Phrao區，與Chatuchak區同屬去年全國第二最高人口密度的區域，地區發展成熟，規劃配套完善，政府機構落戶北部，並於該區大興土木，引入不少大型綜合項目及基建活動，帶動更多人口往北部遷移，並將該區塑造成新的核心商業區。

地價升 推高租金回報

於未來三年，在Lat Phrao與Chatuchak區料有最少四個大型綜合項目完工，包括Singha開發的Oasis Tower、Ratchayothia Hills、BTS+CPN的項目及UCity的Mochit Complex，當中包括國際星級酒店、甲級商業大廈、零售與會議中心等，佔地廣逾25萬平方米，總值超過200億泰元。

除了日趨完善的基建配套，泰國地價近年不停攀升，亦成為物業價格及租值上升的推動力，為投資者帶來更高的租金回報，其中Latphrao去年第三季地價增幅高達35.5%，成為全曼谷地價增幅最高的地段前五名。

提供565伙 送家具裝修

諾博環城匯屬永久業權樓花項目，預計二○二三年第三季交樓，物業以單幢式設計，樓高34層，提供565個單位，戶型涵蓋開放式、一房及兩房戶，面積由22.5至42.6平方米，單位將贈送全屋家具及基本裝修。

由於物業性價比高，項目甫推出便引發泰國全城搶購，Amo Invest安能環球投資是次成為諾博環城匯的海外代理，將於十月二十四至二十五日於沙田帝都酒店1樓帝都薈舉辦泰國物業展銷會，詳細介紹泰國樓市升值潛能及移民資訊，參加者可享展銷折扣優惠，名額有限，預約從速。

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泰國物業展銷會

日期：10月24及25日（周六、日）

時間：下午12時至晚上8時

地點：沙田新城市廣場帝都酒店1樓帝都薈

講座時間：每日下午2時及5時（名額有限，敬請預約）

主題：1.曼谷樓市升值潛能及投資回報

2.泰國投資移民資訊及吸引力

查詢電話：3703 3888 / 5442 4721

電郵：info@amoinvest.com