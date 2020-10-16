【專家點評】古勝：美團宜守250元水平支持

尋日(15日)老古先至講，港股短線可能挑戰25,200點，點知尋日大市就跌508點收報24,158點，真係講起都覺失禮。不過，老古都有戴定頭盔㗎，一早講咗愈係臨近美國總統大選，風險就愈高，市況就愈Chok，大家執生，緊握扶手啦！

講番正經先，尋日咁樣跌法，好有可能係藉美國有機會制裁阿里巴巴及騰訊來震倉，恒指唔跌穿24,000點水平都仲可以守一守，而且尋日大跌，但成交額縮至1,305億元，比周二、周三(13日、14日)的升市成交額少，所以暫時都可以睇定啲。

先睇大行報告，花旗引述美團十一長假的營運報告，估計其平台消費逐步復甦至疫情前水平。該行指美團受惠疫情，用戶組合轉向更年輕或更年長的用家，20歲以下和60歲以上用家於十一長假分別逾6成及8成。另繼續滲透低端城市，五線城市訂單量升29%，四線城市則升23%。維持美團「買入」評級，目標價300元。

最後睇走勢，美團喺280元關嘅阻力頗大，9月2日及10月14日兩次上試都掉頭向下，有啲似營造雙頂形態向下，不過250元邊應該有支持，短線可考慮喺呢個水平小注入市，上方阻力為280元，向下收市跌穿頸線227元，一定要止蝕。

東網產經專欄作者 古勝

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