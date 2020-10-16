【專家點評】溫灼培：避險資金續捧日圓

技術上，美元兌日圓匯價明顯一浪低於一浪。於6月份，美元兌日圓最高位是109.84水平；到7月時，最高位便降至108.16水平。及後至8、9月份，最高位則分別為107.04及106.55。而上周從美元的反彈所見，最高也只是106.1。美元兌日圓匯價一直走弱亦非無因，最主要是市場上不確定的因素太多，使市場避險需求大增，支撐了日圓匯價。

美國11月3日的大選，及今年底英國的脫歐是最受注目的不穩定因素。按現時市場上大部分的民意調查顯示，美國總統特朗普正嚴重落後於民主黨候選人拜登。然而，投資者不能盡信這些民調，因為特朗普與美國傳媒的關係甚差，所以不排除這些民調有偏見。誰入主白宮反而不重要，最擔心是這次大選涉及郵寄，倘若大選最終結果不被承認，屆時可能為美國政治以至經濟帶來混亂，這時候日圓相信將能發揮其資金避難所角色而上升。

若然美國大選安然渡過，緊佔其後是英國脫歐。如英國最終選擇無協議下脫歐，預料不但對英國經濟，就連歐元區經濟相信也會受牽連，這也是日圓發揮其避險作用的時候。

技術上，104日圓可視為美元的首個支持，如跌破下一支持預期為102日圓。建議在106附近位置可對日圓作短線吸納。當然，吸納日圓的最大風險便是如果美國大選能安然渡過，英國又能與歐盟達成脫歐協議，這樣日圓往後將難免會有壓力。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299