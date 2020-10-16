五礦資源附屬被秘魯追討1.85億美元增值稅　公司擬提上訴

五礦資源( 01208 )公布，收到秘魯稅務法院的通知，維持秘魯國家稅務管理監察局(SUNAT)的評估，即公司附屬Minera Las Bambas S.A.(MLB)需要就2011和2012年財政年度(Las Bambas礦山的所有權還屬於Glencore plc期間)支付約1.85億美元的增值稅。

SUNAT就MLB於2011和2012年財政年度的稅務進行審核，並對若干增值稅提出質疑。該些事項隨後已交給秘魯稅務法院作進一步的裁定。秘魯稅務法院於2018年8月15日審理了有關事項，並於2020年10月14日將其決定通知MLB。

秘魯稅務法院雖然維持了MLB在其中一項事項上的安排，但卻反對MLB在相關財政年度就提供服務和貨物予MLB而申報的增值稅抵免和退款的有關爭議。儘管MLB在審計期間及其後提供了大量的檔證據來支撐其立場(MLB認為其根據秘魯法律有權這樣做)，SUNAT還是駁回了MLB的申請。秘魯稅務法庭支持SUNAT的立場，並把MLB增值稅的申請整體駁回。

MLB有意就裁決提出上訴，並知悉於秘魯司法系統進行上訴或需時多年方可達致解決。

評稅金額涉及於2014年7月與Glencore plc就Las Bambas項目簽署的股份購買協議的交割前的期間，並如需要支付任何評稅金額，公司將根據該協議協定的彌償和保證索賠條款，可要求Glencore plc賠償部分或全部金額。

公司正在評估財務影響並尋求進一步的建議。

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