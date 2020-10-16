【專家點評】麥嘉嘉：內地車市回暖 國策更添動力
2020年10月16日 08:45
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內地9月乘用車市場零售達到191萬輛，按年增長7.3%，實現了連續3個月8%左右的近兩年最高增速，按月則增長12.1%。9月新能源乘用車批發銷量突破12.5萬輛，按年增長99.6%，按月增長24.1%。今年1至9月，乘用車市場零售累計增速按年下降12.5%，主要是受到疫情因素的影響。不過，較1至8月累計增速負增長15.2%提升了3個百分點。對此，乘聯會表示，這體現出整個行業的快速回暖態勢。
乘聯會表示，由於國慶雙節期間的境內疫情相對平穩，這對四季度的經濟社會回暖奠定更強信心。預計第4季度廠商將持續優化經銷商庫存結構、縮短發車周期、提供更具吸引力的汽車金融方案，從而釋放零售潛力。10月第1周的乘聯會廠商零售數據已顯示同比8%以上增長，10月中國將進入乘用車市的旺銷期。
汽車行業未來走向會是「雙循環+新能源汽車」，中央汽車政策陸續提振汽車銷情，比亞迪(01211)獲納入中國汽車工業協會公布的第2批參與新能源汽車下鄉活動的企業和車型名單。再加上行業傳統旺季，自9月初筆者推介後，比亞迪股價累升逾七成，可將持貨一半分段鎖定利潤。另外，投資者可趁調整時吸納有回歸A股催化劑的吉利汽車(00175)，可於16元附近買入。
申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉（作者為證監會持牌人，並無持有上述股票）
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