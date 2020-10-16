【大行報告】富瑞指國泰盈利短期難反彈 裁員無可避免
2020年10月16日 09:19
東網電視更多新聞短片
因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空(00293)，及旗下國泰港龍航空傳最快下周起落實大裁員計劃，向員工派大信封。
富瑞(Jefferies)認為，考慮到國泰低載客率和起步成本，航線恢復後公司的每月燒錢率可能會提升。短期公司盈利不太可能反彈，同時航線重新引入時間存在不確定性。考慮到客運恢復速度慢，預計公司的裁員無可避免。該行維持對公司的「持有」評級，以及6.3港元的目標價。
富瑞估計，國泰管理層會在11月宣布重組計劃的細節，潛在的「旅遊氣泡」計劃可能會部分改變公司的計劃。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！