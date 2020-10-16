【大行報告】富瑞指國泰盈利短期難反彈　裁員無可避免

富瑞(Jefferies)認為，考慮到國泰低載客率和起步成本，航線恢復後公司的每月燒錢率可能會提升。短期公司盈利不太可能反彈，同時航線重新引入時間存在不確定性。考慮到客運恢復速度慢，預計公司的裁員無可避免。該行維持對公司的「持有」評級，以及6.3港元的目標價。

富瑞估計，國泰管理層會在11月宣布重組計劃的細節，潛在的「旅遊氣泡」計劃可能會部分改變公司的計劃。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299