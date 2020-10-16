【港股開市】ATMX全線反彈　滙豐偏軟

港股經過周四(15日)急跌後，周五開市靠穩。恒生指數升35點，報24,194點；國企指數高開31點，報9,793點。科技指數跑贏大市，開市升120點，報7,661點。

ATMX全線反彈，阿里巴巴漲1.8%報290港元；騰訊升1.2%報559元；小米集團升0.9%報22.65元，合共貢獻恒指64點。美團點評升1.1%報268元。

其他藍籌股個別發展，舜宇光學及藥明生物升1.6%及1.5%表現較佳；中國生物製藥跌1.5%，是表現最差藍籌；恒隆地產及萬洲國際跌1%緊隨其後。

重磅股友邦保險跌0.6%；中國平安跌0.3%；滙豐控股跌0.1%；香港交易所偏軟；工、中、建三大內銀股無起跌。

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