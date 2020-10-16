A股快報：兩市好淡爭持　融資餘額增11億人民幣

滬深三大股指開市升跌不一，滬綜指高開2點或0.07%，報3,334點；深成指低開12點或0.1%，報13,611點；創業板指低開2點或0.08%，報2,735點。

A股首個中國預託證券(CDR)、智能電動滑板車生產商九號機器人網下詢價，僅有不到2,000個配售對象參與初步詢價，與通常的6,000、7,000個配售對象相差甚遠。分析指出，或許是因為大量機構投資者管理產品的合同投資範圍尚不包括CDR。九號公司將於10月19日進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。

中國人民銀行開展500億元人民幣(下同)逆回購操作，另無逆回購到期，當日實現淨投放500億元。此外，有2,000億元中期借貸便利(MLF)到期。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.7332，較上日上調42點子，連升兩日。

截至周四(15日)，上交所融資餘額報7,314.55億元，按日減少5.00億元；深交所融資餘額報6,964.74億元，按日增加16.04億元；兩市合計14,279.29億元，按日增加11.04億元。

內媒報道，統計顯示，截至周五(16日)，已經有23家上市公司公布2020年度業績預告。業績預告類型顯示，預增公司8家；業績預降、預虧公司分別有11家、1家。業績預喜公司中，以預計凈利潤增幅中值統計，共有4家公司淨利潤增幅超100%。具體到個股看，星網宇達預計淨利潤增幅最高，公司預計全年實現淨利潤增幅中值為1,002.71%。

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