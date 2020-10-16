騰訊有份投資！名創優品赴美上市首日高收4.4%

內地生活雜貨品牌名創優品(MINISO)周四(15日)在美國紐約首日上市，盤中一度上漲約25%，收市報20.88美元，較招股價20美元高4.4%；於美股盤後延長交易時段下跌1.2%。

外媒數據顯示，雖然新冠疫情衝擊，但今年以來已有34家中國和香港公司在美國上市，融資總額97.4億美元；去年全年35宗上市，融資約40億美元。

名創優品於2013年創立，全球擁有超過4,200家門店，足迹包括美國，加拿大，俄羅斯，澳大洲及德國等80多個國家和地區。

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