全球經貿戰：巴西考慮禁止華為參與5G網絡

外電引述巴西官員稱，巴西總統博爾索納羅正在考慮禁止中國科技巨企華為向巴西即將推出的5G網絡提供設備，因為他認為中國是數據隱私和主權的全球威脅。

巴西通訊部指出，5G決定一個涉及許多利益相關者(包括經濟部和外交部)的國家安全問題，所有相關國家的領導人都在討論有關主題，但沒有進一步詳細說明。

至於其他巴西官員對中國的態度則更為務實，副總統Hamilton Mourao和科技部長Marcos Pontes提倡通過公開、公平的招標程序，來挑選該國5G網絡的建設者。

報道指出，巴西內閣成員對中國可能出現報復並不介意，稱北京依賴巴西的農產品去養活國民。巴西的看法是，其他禁止華為的國家並未遭受重大後果。

根據農業部的數據，今年上半年巴西40%的出口銷往中國。對華出口(主要是大豆)帶來的收入比巴西對美國、拉美、歐洲、非洲和中東的收入總和還多。

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