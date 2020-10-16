港股格局：熊麗萍籲候低吸新經濟股
2020年10月16日 10:35
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港股周五(16日)早間上升，並以新經濟股表現較好。駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，恒指周四跌逾500點，是先行下跌，周五早間升逾100點，某程度反映美股隔晚未有大跌的外圍因素。不過港股暫時的反彈幅度不算大，始終受中美消息不斷影響，料恒指短期仍會維持在24,000至24,800點之間波動。
她表示，近期傳統經濟板塊內銀股表現改善，對指數回穩有所貢獻，相信與投資者博內銀第三季業績不如預期般差有關，但她不太建議投資者現價再追。
反而，新經濟股是她長期看好的板塊，龍頭如阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)可趁調整時吸納。另她看好內地環保相關股份，以及內地消費股，特別是體育用品股的前景，料續可繼續受惠國策，以及炒作今月底召開五中全會期間，再有利好措施出台。
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