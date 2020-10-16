【大行觀點】高盛下調美國科技股評級　看好周期股

投資銀行高盛表示，將美國銀行股和汽車股評級從「中性」上調至「增持」，並指2008年以來美股走勢中，有15次從防禦類板塊切換至周期板塊，平均持續4個月，而周期股可獲得15%的超額收益。

外媒引述高盛的研究報告指出，對四個行業的評級做出調整，分別是：將銀行股和汽車股從「中性」上調至「增持」；將科技股評級由「增持」下調至「中性」，將食品飲料煙草由「中性」下調至「減持」。

高盛表示，08年全球金融危機之後的時期，最持久的特徵之一就是增長股的表現長期跑贏價值股，儘管中間有過輪換，通常都較為短暫。而這一長期趨勢背後的驅動因素是低利率、低通脹和低經濟增長。惟該行預計，未來幾個月會出現一些政策和經濟的轉變，這些轉變將支持一個暫時性的板塊大輪換。

該行指出，自08年全球金融危機以來，股市風格有15次從防禦類板塊切換至周期板塊，平均持續4個月，周期股產生15%的超額收益。這些轉變發生的期間，價值股也產生超額收益，不過要略少一些。一般而言，當債券收益率上升和增長改善，就會出現這種輪換。

此外，儘管仍然存在高度不確定性，但是該行預計，FDA將在今年批准至少一種疫苗，美國和歐洲的大部分人口將分別在2021年第二季尾及2021年第三季接種疫苗。

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