新股專輯：合景悠活下周一起招股 入場費8211元
2020年10月16日 10:41
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中國房地產商分拆業務成風！由合景泰富(01813)分拆的物業管理公司合景悠活(03913)周五(16日)起路演，據銷售文件，將於下周一至周四(19至22日)招股，招股價介乎7至8.13港元，每手1,000股，入場費8,211.93元，預期本月30日掛牌。農銀國際及華泰為聯席保薦人。
合景悠活是次發行3.83384億新股，相當於擴大後股份19%，90%為國際配售，10%為香港公開發售 集資規模26.84億至31.17億元。在國際配售的股份中，有7,062.3355萬股保留給合景泰富股東認購，相當於國際配售約20.5%股份。
該公司是次引入8名基礎投資者，合共認購1.2億美元(約9.36億港元)等值股份，相當於是次集資上限25.92%。包括高瓴資本認購5,000萬美元；投資基金蘭馨(Orchid China)、Harvest Global Capital Investments(HGCI)、雪湖資本、Valliance、中國聯塑(02128)、奧陸資本，以及Aspex各認購1,000萬美元，均設6個月禁售期。
是次集資所得約60%用於研究策略性併購及投資機會；約25%用於提升智能服務系統；約10%用於令增值服務多元化；約5%用作一般營運資金。
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