新股專輯：合景悠活下周一起招股　入場費8211元

合景悠活是次發行3.83384億新股，相當於擴大後股份19%，90%為國際配售，10%為香港公開發售 集資規模26.84億至31.17億元。在國際配售的股份中，有7,062.3355萬股保留給合景泰富股東認購，相當於國際配售約20.5%股份。

是次集資所得約60%用於研究策略性併購及投資機會；約25%用於提升智能服務系統；約10%用於令增值服務多元化；約5%用作一般營運資金。

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