港股格局：姚浩然料恒指在24000至24600點上落
2020年10月16日 10:41
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時富財富管理董事總經理姚浩然表示，投資者關注歐洲疫情發展，隔晚美股反覆偏軟，但市場氣氛未算太差，道指僅微跌收市。至於港股方面，日前受中資科技股拖累而向下，相信短線有望跟隨外圍回穩。不過，美匯指數轉強，美國科技股亦將陸續公布業績，以及本月下旬內地舉行五中全會，市場觀望氣氛漸濃，預期指數將在24,000至24,600點區間上落。
市傳美國將螞蟻集團納入貿易黑名單，消息拖累ATMXJ一度受壓。姚認為，雖然事件或令投資者對中資科技股轉趨審慎，但長遠而言前景仍然樂觀。他建議可留意阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、美團點評(03690)及京東集團(09618)，不妨趁調整吸納。
另外，中芯國際(00981)上調今年第三季收入和毛利率指引，姚認為對公司而言是利好因素，反映業績表現合乎市場預期。不過，美國制裁對公司的影響仍未顯現，加上中芯技術仍落後，現價估值不算平，料股價將在17至22港元上落，只宜在此區間作買賣部署。
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