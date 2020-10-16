港股格局：姚浩然料恒指在24000至24600點上落

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，投資者關注歐洲疫情發展，隔晚美股反覆偏軟，但市場氣氛未算太差，道指僅微跌收市。至於港股方面，日前受中資科技股拖累而向下，相信短線有望跟隨外圍回穩。不過，美匯指數轉強，美國科技股亦將陸續公布業績，以及本月下旬內地舉行五中全會，市場觀望氣氛漸濃，預期指數將在24,000至24,600點區間上落。

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