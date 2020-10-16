柏架山道公務員合作社強拍　雅居樂底價4.52億元投得

該物業地盤面積約12,730方呎，座落於柏架山道之西面與鰂魚涌街交界。物業現狀為兩幢於1973年落成的六層高住宅樓宇，附設有一條公共樓梯將兩幢樓宇相連。而每幢大廈各自另設有一條公共樓梯。該項目規劃用途為住宅(甲類)。

據了解，是次由雅居樂集團提出強制拍賣申請，該集團持有該物業約九成權益，餘下兩個單位未完成收購，其中一伙業主已撤回反對，另一伙業主則要求8,000萬元補償，以及將來重建後面積逾5,300方呎的單位。

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