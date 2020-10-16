聯儲局官員：儲蓄率提高結合需求釋放　美經濟復甦可期

外媒報道，美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金(Thomas Barkin)表示，一旦危機結束，美國在新冠肺炎大流行期間的高儲蓄及壓抑的需求得到釋放，可能會提振經濟。

他指出，與衰退之前相比，今天人們的口袋裏多了1.1萬億美元的儲蓄，上一次人們有如此高的儲蓄率是二戰時期。但這1.1萬億美元要投入經濟，先要疫情結束。如果民眾開始對經濟真的感覺良好，並且口袋有不少餘錢，也許會豪爽一些。至於這筆錢如何以及何時進入經濟，他直言即使不是4、5個月，而是4、5年，亦認為這是一個相當重大的利好。隨着儲蓄率的提高，企業看到了巨大的消費者支出潛力，可能刺激需求水平。

另方面，他表示，除非通脹超過2％的目標或出現金融穩定風險，否則聯儲局沒有理由加息。聯儲局將力爭保持低利率，直到看到通脹小幅高於目標或金融穩定風險發展為止。當局早前預測2023年底為止不會加息，還將繼續進行大量的債券購買以加碼寬鬆。

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