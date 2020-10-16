全球經貿戰：傳中國疑阻紡紗商使用澳洲棉花

中國與澳洲關係持續緊張，繼傳中國禁止澳洲煤炭進口後，澳洲棉花行業擔心自己可能成為兩國關係加劇的最新受影響者，並透露似乎在干擾出口。

外電報道，澳洲棉花協會(Cotton Australia)和澳洲棉商協會(Australian Cotton Shippers Association)表示，中國發改委最近一直在阻止紡紗商使用澳洲棉花。

該行業正在與澳洲政府合作，以了解「出口條件的明顯變化」，並「與中國進行有意義的接觸以尋求解決方案」。

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