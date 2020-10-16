中美科技戰：傳日本無意加入美國「潔淨網絡」計劃

日本傳媒引述消息報道，日本政府已通知美國，表示現階段無意參與美方的「潔淨網絡」計劃，認為如果發生安全有疑慮，日本再與美方合作採取措施應對。

美國於今年8月時公布「潔淨網絡」(Clean Network)方案，從五大領域着手，由軟件至硬件全方位封殺中國的科網企業及通訊企業，並把部分不受信任的中國應用程式從美國應用程式商店中移除，防中共取得美國公民及企業的敏感資料。

報道指出，今年6月日本外相茂木敏充曾與美國國務卿蓬佩奧會談，茂木曾提到或許能在5G領域進行協調。不過，最終在交涉過程中，日本表示按照當前該種將某一特定國家排除在外的形式，日本不能加入該計劃，但若計劃作出修改，日本還是願意考慮加入。

然而，日本實際上已在沒有明確點名的情況下，將中國科技巨企華為排除在政府5G採購項目之外，還會考慮在其他領域也採取類似做法，以確保日本國家安全不受威脅。

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